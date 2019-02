Venezuela, Salvini: "Maduro è fuorilegge, elezioni democratiche prima possibile"

A San Marino il Partito socialista critica la Segreteria di Stato agli Esteri.

Sul Venezuela interviene il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che afferma: "Maduro è fuorilegge: affama, incarcera e tortura il suo popolo. Spero in elezioni democratiche il prima possibile". Salvini fa poi riferimento agli italiani nel Paese ed esprime loro vicinanza. Dalla Commissione Ue ribadiscono che la posizione, tra gli Stati membri, è comune ed è una richiesta di elezioni presidenziali libere.



Nel frattempo, per la Russia resta la possibilità di una soluzione portando Governo e opposizione a negoziare. Dal canto suo, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha escluso elezioni anticipate.



Da San Marino, dopo le dichiarazioni di ieri della Segreteria di Stato agli Esteri, che aveva auspicato una soluzione "all'interno delle regole democratiche", interviene il Partito socialista. "Piuttosto che limitarsi a commentare la situazione in modo superficiale - scrive il Ps - sarebbe stata più opportuna una nota ufficiale della Segreteria di Stato". La Repubblica, per i socialisti, deve schierarsi esplicitamente dalla parte di chi "vuol difendere la democrazia".



mt