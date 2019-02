TLC: Rete e Mdsi ribadiscono critiche a scelta su ZTE

Botta e risposta tra DIM e Segretario Zafferani

Rete e Mdsi - dopo le dichiarazioni di ieri del Segretario di Stato Zafferani alle telecomunicazioni - ribadiscono in un comunicato congiunto che ritengono molto grave che la scelta di ZTE, come “partner tecnologico” sia stata effettuata in maniera discrezionale, senza un bando e senza una procedura trasparente. A proposito della “Public Netco”, Rete e Mdsi, affermano inoltre di avere l’impressione che anche questo nuovo ente, partecipato al 100% da AASS, “stia diventando l’ennesimo contenitore usato dal governo per bypassare i vincoli che invece sono imposti alla PA" come – ad esempio - quello relativo ai bandi pubblici.