Consiglio: seduta fiume

6 giornate di convocazione, per il Consiglio Grande e Generale: da mercoledì 13 febbraio a mercoledì 20 febbraio. Stando alle prime anticipazioni, l'Ufficio di Presidenza si sta confrontando su una proposta di ordine del giorno che vede molte nomine e sostituzioni, ad iniziare da quelle della maggioranza in seno alla commissione per gli affari di giustizia, che tornano nuovamente all'attenzione dell'Aula. Una ventina, invece, i decreti delegati. Ci sarà senza dubbio dibattito con la comunicazione delle dimissioni, anche dal Consiglio, di Simone Celli mentre il Segretario di Stato per le finanze Eva Guidi dovrebbe riassumere le conclusioni dell'ultima visita del Fondo Monetario Internazionale in sede di comunicazioni.