Direttivo SSD: "Massimo sostegno a Governo e Maggioranza"

Nel Direttivo di SSD, riunitosi ieri sera, Simone Celli ha ribadito le ragioni delle sue dimissioni, messe nero su bianco in una lettera consegnata ai Capitani Reggenti. In diversi gli hanno chiesto di ripensarci, fra cui Michele Guidi, primo dei non eletti che dovrebbe entrare in Consiglio al suo posto. Di fronte a dimissioni irrevocabili, Guidi si è messo a disposizione del partito.



Ampio spazio è stato poi dedicato all'analisi politica. Emerge la necessità della messa in sicurezza dei conti pubblici e l'esigenza di un rilancio che non può prescindere da riforme – spiega il Segretario Alessandro Bevitori - non più rinviabili. Soprattutto è stato ribadito pieno sostegno all'attività di governo e maggioranza. Il dato politico che emerge con forza è quindi la massima convinzione nel proseguire con l'attuale alleanza. “C'è massimo sostegno – ribadisce Bevitori - al progetto politico di Adesso.sm”.



MF