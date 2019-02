Protezione Civile, siglato protocollo tra Emilia Romagna e San Marino

Siglato a Palazzo Begni il Protocollo Attuativo tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna in materia di Protezione Civile. A firmare l'assessore alla Difesa del Suolo Protezione Civile e Politiche ambientali Paola Gazzolo ed il Segretario al Territorio Augusto Michelotti.



Una firma che costituisce una ulteriore tappa di un percorso di collaborazione con l' Italia ed in particolare con l'Emilia Romagna, accomunate da affinità delle caratteristiche morfologiche e dei rischi dei due territori. Da qui la necessità di fare sistema per intervenire congiuntamente in caso di calamità e di emergenza. Cosa che è già di fatto una realtà. Il protocollo sancisce dunque un passato e crea le condizioni per una collaborazione più organizzata.