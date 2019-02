Tlc, Zafferani replica a Dim: "Non abbiamo voluto sponsorizzare Zte, processo trasparente"

Continua il botta e risposta tra il Segretario di Stato Andrea Zafferani e Democrazia in movimento sulle telecomunicazioni. Zafferani respinge le accuse di aver voluto "sponsorizzare Zte", partner tecnologico, spiegando che il rapporto è stata stabilito con due memorandum d'intesa. Partnership che non poteva essere "schematizzato in un bando di gara". Il Segretario di Stato sottolinea poi che non ci saranno spese fino alla certezza di un ritorno economico tramite accordo con almeno un operatore italiano.



