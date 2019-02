Sostenibilità e Ue al centro della visita del direttore degli Affari europei della Norvegia

È una visita all'insegna della sostenibilità ambientale e dei rapporti con l'Unione europea quella del direttore generale degli Affari europei della Norvegia, Niels Engelschion, ospite a San Marino. Engelschion ha incontrato a palazzo Begni il segretario di Stato all'Innovazione tecnologica, Marco Podeschi. Durante il colloquio si è parlato della sfida accolta da Oslo con la nomina a "Capitale verde europea" per il 2019. La città ha messo in campo un progetto per migliorare l'ambiente urbano e la sostenibilità della vita degli abitanti.



Da circa 20 anni San Marino e Norvegia intrattengono relazioni bilaterali al più alto livello. Con altri rappresentanti delle istituzioni sammarinesi il direttore degli Affari europei norvegese si è confrontato su temi come gli impegni in ambito bilaterale, l'economia sammarinese, la sicurezza per la lotta al terrorismo. Si è parlato anche di Unione europea, con la parte norvegese che ha descritto il rapporto e l'esperienza con l'Unione da Paese terzo. Queste e altre informazioni risultano utili per San Marino, visto il percorso di maggiore integrazione europea del Paese.



