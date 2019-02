Iss, Pdcs: "Bene accordo con Università, ma voluto dal Governo nel 2016"

Il Pdcs apprezza che il Comitato Esecutivo dell'Iss dia esecuzione ad accordi con le Università di Modena e Reggio Emilia che prevedono 4 posti nelle Scuole di Specialità per i laureati sammarinesi in Medicina e Chirurgia, ma fa notare che quegli accordi sono stati fortemente voluti e condivisi dal Governo che nel 2016 era guidato proprio dal Pdcs. Criticata dunque la lentezza cronica nella semplice esecuzione di intese già raggiunte. Criticata anche la decapitazione del precedente Comitato Esecutivo Iss, sostituendolo con quelli che vengono definiti “tre dirigenti che non avevano mai gestito strutture sanitarie complesse, contribuendo così ad un decadimento complessivo dei servizi, causando fuga di medici, e generando un clima diffuso di sconforto nel corpo medico – sanitario e nella cittadinanza”.



Il comunicato integrale del Pdcs