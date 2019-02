San Marino istituisce la Giornata Nazionale dell'Educazione alla Cittadinanza, si celebrerà il 15 marzo

Approvato l'ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche

“Un forte richiamo annuale, anche simbolico, alla partecipazione e all'assunzione di corresponsabilità per il benessere” del Paese: San Marino dice sì all'istituzione della Giornata Nazionale dell'Educazione alla Cittadinanza con il voto favorevole dell'intero arco consiliare ad un ordine del giorno condiviso, letto in Aula da Matteo Ciacci (Civico 10), che recepisce l'appello - rivolto dalla Reggenza nel proprio discorso di investitura ai rappresentanti delle istituzioni e ai cittadini in generale - ad essere parti attive della società, pur consapevoli del momento critico che il Titano sta vivendo, della preoccupante sfiducia che avvolge la cosa pubblica. 15 MARZO la data prescelta, legata a doppio filo a quella della Giornata Internazionale della Democrazia che si celebra il 15 settembre di ogni anno, due tra i momenti più alti della vita istituzionale del Paese. Un input all'azione che si traduce nell'impegno da parte del Governo, e nello specifico delle Segreterie Interni e Istruzione, a far sì che vengano realizzate iniziative di carattere culturale ed istituzionale in entrambe le giornate e possibilmente anche in altri periodi dell'anno, contando sulla preziosa collaborazione delle Giunte, Università, Scuola, Comunità sammarinesi all'estero, mondo dell'associazionismo e tutte le organizzazioni economiche e sociali. Una risposta concreta dunque per avvicinarsi alle istituzioni, per alimentare il senso dello Stato, per mettere al sicuro quella cultura democratica fulcro della vita dello Stato sammarinese, tesori da non considerarsi mai scontati ma che vanno coltivati nel tempo.