Consiglio: la settimana riparte dalle sostituzioni in Commissione Giustizia e Finanze

Domani torna a riunirsi il Consiglio alle prese con il nodo, ancora da sciogliere, delle sostituzioni in commissione giustizia e Finanze. In un Ufficio di Presidenza convocato venerdì a fine lavori, l'opposizione si è detta disponibile a procedere con le nomine chiedendo, però, il ritiro della legge in seconda lettura che introduce la maggioranza semplice.



All'ordine del giorno, dopo nomine sostituzioni, le "Modifiche alla normativa in materia di Trust” per cui verrà richiesta la procedura d'urgenza. Arriva, in seconda lettura, anche il Progetto di Legge Qualificata “Valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare” .



Inizialmente prevista per domani, è stata invece posticipata al 21 febbraio l'Assemblea dei soci di Cassa di Risparmio. Ormai certa la nomina di un amministratore delegato - notizia ribadita in Consiglio dalla maggioranza - e si attendono decisioni in merito ad eventuali azioni di responsabilità su precedenti gestioni.