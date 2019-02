Partito Socialista "l'unico decreto importante non sarà portato in esame in Consiglio"

"Il dibattito ancora una volta sarà sul sistema bancario". Cosi il Partito Socialista, che prevede due cose: il non accoglimento della richiesta della CSU di ritirare il decreto "Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del sistema finanziario" e la richiesta alla sua maggioranza, da parte del Segretario Eva Guidi, di ratifica del decreto "Salva Banche" con la garanzia totale dello Stato. "Un cambiale in bianco dallo Stato senza avere una fotografia reale della situazione" è il commento, con l'amara aggiunta del fatto che l'unico decreto che doveva essere ratificato, quello sulla sanatoria edilizia, non verrà portato in esame nonostante le difficoltà messe recentemente nero su bianco da Anis, in una nota stampa che il Partito Socialista scrive di condividere integralmente.