PSD: soddisfazione per l'approvazione odg politica estera

Il PSD in un comunicato esprime soddisfazione per la mediazione raggiunta e l’approvazione dell’Ordine del Giorno promosso sulla politica estera, in particolare sul rapporto con l’Italia e sull’accordo di associazione con l’Unione Europea. Un largo consenso, trasversale rispetto a maggioranza e opposizione, è stato espresso verso l’esigenza, espressa nell’Ordine del Giorno e parte fondamentale delle politiche del PSD, di coinvolgere la cittadinanza e parti sociali e datoriali rispetto ad una maggiore integrazione con l’UE ed alla collaborazione con la Repubblica Italiana. Il PSD rivendica il risultato raggiunto perché sgombra il campo dalle preoccupazioni sorte rispetto alle scelte di politica estera degli ultimi mesi ovvero di una collocazione internazionale della Repubblica di San Marino non in linea con gli sforzi compiuti negli ultimi anni.