Consiglio: si riparte dai decreti

Il Consiglio Grande e Generale riparte dalla ratifica dei decreti, dopo che ieri a tenere banco è stato il n.152 “Profili di ruolo e primo fabbisogno del corpo di Polizia Civile”. Un ampio dibattito, con l'opposizione che ha colto l'occasione per ribadire la necessità di una riorganizzazione complessiva dei corpi di polizia, piuttosto che interventi limitati a ciascun corpo. E non sono mancate forti critiche a quello che Federico Pedini Amati, ha definito un “decreto elettorale”. Gli ha risposto il Segretario di Stato per gli Affari interni, Guerrino Zanotti, dicendo che “la riorganizzazione dei corpi di polizia va fatta” e assicurando che si sta lavorando in questo senso, “ma è un percorso non semplice e non velocissimo”, puntualizza.

Terminato il dibattito c'è stato l'esame dell'articolato e la ratifica con voto palese del decreto. Ratificati anche il decreto delegato n.170, “Disposizioni relative al secondo fabbisogno generale” che proroga i termini di adozione del secondo fabbisogno generale al 30 settembre 2019, e il decreto delegato n.180, “Norme in materia di credito d’imposta per assunzione di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro e di categorie deboli e in materia di agevolazioni su premi di risultato”.