Consiglio: rinviate le ratifiche dei decreti ICEE e "salva banche"

Il Governo tende la mano alla Csu e ritira due decreti nel mirino dei sindacati: quello sull'Icee e il decreto legge ribattezzato “ salva banche”. Ci sarà quindi un ulteriore confronto su entrambi i testi. In particolare, riguardo alla protezione del pubblico risparmio, con particolare attenzione ai fondi previdenziali, Eva Guidi – proprio in virtù dell'importanza del tema trattato – ritiene necessario un ulteriore approfondimento con le parti sociali.

Si parte, dunque, dal “Certificato di Credito Sociale”, “per gestire al meglio – spiega la Guidi - la destinazione dei fondi a sostegno delle famiglie più svantaggiate”. Qualche numero: sono state 161 le domande presentate nel 2018. Di cui 2 fuori termine e 84 non aventi diritto. 75, quindi, le richieste di aiuto accolte, per un totale di 131 mila euro, “al di sotto degli stanziamenti previsti”, precisa il Segretario alle Finanze. Davide Forcellini di Rete ritiene inutile approvare il decreto, dato che andrà rivisto appena l'ICEE verrà approvato. Ritiene quindi necessario un coordinamento tra normative, “quanto meno – spiega - per un approccio di sistema”. Richiesta appoggiata da Dalibor Riccardi. La Guidi però ribadisce l'importanza di risposte immediate alle necessità mano mano che si presentano, specificando che per l'ICEE andranno definiti gli ambiti di applicazione, adeguando lo strumento. La ratifica arriva con l'emendamento di Rete sull'autorizzazione del Congresso di Stato al pagamento di una somma di denaro, previo parere vincolante del comitato di gestione e valutazione.



Si passa poi al decreto sui Profili di Ruolo e primo Fabbisogno del Corpo di Polizia Civile. Il tema è delicato, apre a considerazioni più generali sul rapporto e l'integrazione fra i tre corpi.

Il percorso di revisione per il riordino dei tre corpi di polizia è impegnativo, ed è difficile – afferma Guerrino Zanotti - definirlo in tempi brevi. Il decreto è quindi “una tappa intermedia”, un atto dovuto, il lavoro era stato infatti iniziato nella precedente legislatura e si erano create legittime aspettative. Nella sostanza il decreto risponde a fabbisogno, profili di ruolo e definisce in modo chiaro le modalità di arruolamento attraverso corso/concorso. Si aggiungono due agenti in più. “Non sono sufficienti per coprire il fabbisogno – commenta Matteo Ciacci – ma è un passo necessario, che richiede anche l'accrescimento delle competenze e la valorizzazione delle risorse interne. Il tema della sicurezza è un asset fondamentale – continua il consigliere di Civico 10 – che richiede risorse, da intendersi non come spesa ma investimento. La Centrale Unica viene definita una sfida cruciale. I rapporti fra i corpi, è cosa nota, non sono “idilliaci” ma occorre capire se funziona e come migliorarla. Il Decreto riconosce ruoli che oggi non c'erano: 4 ufficiali, 8 ispettori e 16 sovraintendenti. Ruoli ai quali verrà riconosciuto un aumento di stipendio. Importante per Roberto Ciavatta riconoscere a chi ha professionalità il merito del proprio lavoro, ma ricorda che il decreto sulla Gendarmeria a suo tempo non prevedeva che i ruoli fossero retribuiti. E in un'ottica di integrazione fra i corpi, ritiene urgente che la polizia civile sia equiparata quantomeno come statuto ad un corpo militare, perché le forze di polizia – dice - devono garantire la sicurezza pubblica e non possiamo rischiare che ricada sui corpi militari, come nel caso di uno sciopero a cui la Polizia civile può aderire. Alessandro Mancini concorda con il collega di Rete: due provvedimenti analoghi arrivano in Consiglio con metodi differenti. Il famoso decreto 108 che prevedeva la riorganizzazione del corpo della gendarmeria con 4 ufficiali elevati al grado di tenenti, fu fatto senza costi aggiuntivi. “Forse era il caso di trattare il corpo della polizia civile in maniera diversa rispetto al settore dell'amministrazione pubblica. Per l'opposizione si va avanti a compartimenti stagni, ma se davvero si vuole collaborazione sinergica occorre porre i tre corpi sullo stesso piano dal punto di vista dei diritti e doveri. Il famoso coordinamento non funziona – dice Teodoro Lonfernini – perché non è mai stata trovata una figura che facesse dialogare Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca. Per Federico Pedini Amati il decreto altro non è che una “marchetta elettorale”. Il consigliere di Dim spinge per una vera riorganizzazione fra i tre corpi. “Ridurre tutto quello che fa il governo ad interventi elettorali e clientelismo – si sfoga Guerino Zanotti - è frustrante e avvilente”.



MF