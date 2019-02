SSD promuove un dialogo con l'opposizione e le parti sociali: “Basta divisioni”

Morganti: "Si intravvede la luce in fondo al tunnel, il livello degli Npl ad oggi si avvicina molto alle garanzie reali interne al sistema bancario"

Ssd parte dal recente dibattito consiliare sulle dimissioni di Simone Celli - “leone che si è trovato a combattere contro poteri molto forti e che hanno reagito in maniera oltremodo cattiva” - per poi dichiararsi promotrice di un dialogo rinnovato con tutti i protagonisti della vita sociale e politica del Paese: dopo due anni di Governo, il partito ci riprova e tende una mano agli avversari. Prima l'ammissione: “non siamo pienamente soddisfatti di quanto è stato compiuto finora” - dice il Presidente Michele Muratori; due anni di litigiosità all'ennesima potenza – sostengono - che hanno lasciato il segno, allontanando la gente dalla politica e dalle istituzioni. Si avverte, pertanto, l'esigenza di arrivare ad una riappacificazione con l'opposizione e con le parti sociali. Sullo sfondo gli obiettivi: le riforme ancora da portare a termine – ricorda il segretario Alessandro Bevitori, mentre sulle banche “occorre una soluzione di sistema”. Evidenze positive intanto sulla questione Npl: “Si ricomincia a rivedere la luce in fondo al tunnel” - anticipa Giuseppe Maria Morganti. Dall'incontro di questa mattina con Abs, emerge infatti come ad oggi - dopo la cessione degli Npl Delta e le svalutazioni fatte da molte banche - il livello degli Npl si avvicini molto alle garanzie reali interne al sistema bancario”, rivela Morganti. “Chiaramente – sostiene Ssd - ora si deve lavorare su quelle garanzie, in altre parole gli immobili di proprietà delle stesse banche, rimettendo in moto le procedure per la loro rivalutazione. L'apertura del mercato immobiliare non è sufficiente, per Ssd bisogna creare interesse per questo patrimonio immobiliare, renderlo appetibile all'esterno, abbellirlo ed efficientarlo”.

Secondo Morganti va poi ripensato il piano strutturale della gestione delle banche: management da potenziare da una parte, e dall'altra il processo di ricapitalizzazione da avviare entro i prossimi 5 anni, con particolare riferimento a Carisp, valutando come reperire sul mercato internazionale capitali per la banca dello Stato. Quando si parla di riforme – osserva - non si tratta di soli sacrifici ma anche di sviluppo. Il Progetto complessivo c'è – sostiene Morganti - ma è l'opposizione che su questo non accetta di confrontarsi. Basta divisioni! - esorta appellandosi alle forze di opposizione più responsabili. Infine, sul finanziamento estero: “non si tratta di un obiettivo politico bensì di una necessità oggettiva da cui non si può prescindere”.