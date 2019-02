Accordo Ue: le raccomandazioni del parlamento europeo recepiscono due emendamenti frutto del confronto Pd e Psd

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici accoglie con grande favore l'approvazione in Commissione Affari Esteri italiana di un testo emendato relativo alle raccomandazioni del Parlamento Europeo sul tema dell’Accordo di Associazione di San Marino, Andorra e Monaco con l'Unione Europea. Un documento che nelle sue risultanze finali è anche frutto del confronto che il segretario Gerardo Giovagnoli ha avviato con Brando Benifei, parlamentare europeo del Pd. Lavoro – riporta la nota del Psd - che ha prodotto due emendamenti su aspetti cruciali come quello degli investimenti in infrastrutture e sulla ricerca accademica, e della interazione tra i parlamenti dei piccoli stati e quello europeo su questioni che possono incidere direttamente sull’economia o sull’Accordo di Associazione”. Temi che saranno approfonditi nel Tg Europa in onda domani sera alle 19.50.