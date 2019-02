Margiotta-Cecchetti: "chi ha sbagliato pagherà?"

In un comunicato i consiglieri indipendenti Giovanna Cecchetti e Tony Margiotta puntano il dito contro governo e maggioranza, colpevoli di non avere dato spiegazioni su errori mai circostanziati, “senza evidenziare- si legge- in che modo si intenda correggerli. E soprattutto senza dire se chi ha sbagliato pagherà”. E sulla "trattativa Cis ed il presunto coinvolgimento di Francesco Confuori" l'invito a non parlare attraverso comunicati o conferenze, ma di approfondire scenari e circostanze.