Commissione esteri: arriva la richiesta di rendere pubblico il dibattito sull'accordo con l'Ue

In Commissione esteri dalle opposizioni arriva la richiesta di rendere pubblico il dibattito di domani sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione europea. È il Psd a presentare la richiesta. Diversi i temi trattati in aula, come il Global Compact: patto globale per la migrazione sicura. San Marino lo sostiene, come ha spiegato il segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi, che ha anche ricordato la validità delle leggi sammarinesi in materia. Attenzione anche alle norme antiriciclaggio e alle residenze. Discussioni, poi, sul caso targhe con un odg dalle minoranze per impegnare il Governo a trovare una soluzione immediata facendo visita alle istituzioni italiane. Renzi si è difeso illustrando quanto già fatto, sottolineando l'impegno dell'esecutivo e affermando che la soluzione non è “piantonarsi” davanti a un Ministero.



