Commissione Esteri: accordo Ue con focus sulla libertà di stabilimento delle persone

In mattinata sono ripresi i lavori della Commissione Esteri – in seduta segreta – sul comma 17 sullo stato di avanzamento dell'accordo con l'Unione Europea, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento delle persone.



“E' la stessa Commissione Europea – dichiara il Presidente della Commissione Alessandro Bevitori – a chiederci riservatezza perché il negoziato è in corso. La stessa raccomandazione riguarda anche gli altri due piccoli stati coinvolti”. Per questa ragione, dunque, la commissione, a maggioranza, ha respinto la mozione d'ordine del Psd, volta allo svolgimento del riferimento e del dibattito in seduta pubblica.



Esaurito il comma sull'Ue, ora l'organismo prosegue l'esame in sede referente del Progetto di Legge di Riforma della Consulta dei Cittadini sammarinesi residenti all'estero.



In mattinata c'è stato inoltre il via libera allo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Togolese, la Giamaica e lo Stato Indipendente di Samoa.