Vienna, conclusa la riunione invernale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE

Si è conclusa a Vienna la Riunione Invernale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE alla quale partecipa la Delegazione Sammarinese guidata dal consigliere Oscar Mina. Evidenziate, nel corso dei lavori, le priorità delle linee di indirizzo nell’azione dell’OSCE per il 2019, in particolare per ciò che concerne la cooperazione delle attività dei singoli Stati e degli strumenti messi a disposizione dall’Organismo ai propri membri, prima su tutti gli osservatori per il monitoraggio delle elezioni democratiche. Ribadita l'importanza del dialogo multilaterale, nell’affrontare tematiche come immigrazione, terrorismo e cybersecurity.



Si è sottolineata la necessità di una dimensione economica ambientale corretta che risponda, con leggi sostenibili, alle esigenze odierne. La situazione Ucraina, Cipriota ed il conflitto tra Armenia e Azerbaijan, sono soltanto alcune delle ostilità protratte, le quali avranno largo spazio nella Riunione Annuale che si terrà in Lussemburgo a luglio.