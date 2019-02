In Congresso confronto sulle spese PA

Riunione del Congresso di Stato in mattinata. Per prima cosa, in vista dei prossimi incontri per il rinnovo contrattuale per i dipendenti della pubblica amministrazione, i Segretari hanno incontrato il direttore della Funzione Pubblica per un confronto sulle spese generali, nell'ottica di individuare dove e come sia possibile risparmiare. Eseguita inoltre la delibera per l'emanazione del decreto delegato dell'articolo 20 della finanziaria, relativo al fondo a sostegno dell'attività delle piccole imprese sammarinesi, favorendone la sinergia con istituzioni pubbliche e associazioni di categoria. Designato infine l'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei capitani Reggenti del 1 Aprile: si tratta di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS