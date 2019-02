Consiglio: modificata la legge sul dirigente del tribunale, non passa l''urgenza' sul Trust

L'Aula ha approvato con 32 voti a favore il Progetto di legge “Modifica dell'articolo 8 della legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145”, presentato dai gruppi di maggioranza. L'opposizione non ha partecipato alla votazione. Lavori poi proseguiti in notturna sulle nomine all'ordine del giorno, alcune delle quali sono state rinviate, mentre non è passata al comma 17 la richiesta di procedura d'urgenza per le modifiche alla normativa sul Trust. Passa in seconda lettura, con l'assegnazione alla commissione competente, il progetto di legge di iniziativa popolare che disciplina l’accesso degli animali di affezione nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private in caso di paziente ricoverato.

Alle 17 i lavori ripartiranno dal comma 19, sul Pdl a forma Rete-Mdsi che chiede la "Valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare”