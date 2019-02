“La cultura è l'unica arma”: Sinistra Socialista Democratica presenta la festa di adesione 2019

Sceglie il volto di Antonio Gramsci, SSD e il suo messaggio di socialismo e cultura, “ancora attualissimo” per lanciare la campagna di adesione 2019. Obiettivo, – spiega Gilberto Piermattei - “convogliare i cittadini, e soprattutto i giovani, su un'idea di partecipazione”, in linea con il progetto per una sinistra rappresentativa, “capace – osserva il segretario Alessandro Bevitori – di superare le frammentazioni”. Appuntamento venerdì 1° marzo dalle ore 20 al Podere Lesignano per una serata di letture, riflessioni, musica e buon cibo.



207 iscritti nel 2018, “ma la 'famiglia' – commentano con soddisfazione – si sta allargando sempre di più”. “Il nostro è un appello non ad attaccarsi troppo alla sigla – aggiunge Enzo Colombini - ma a dare appoggio al progetto politico che già può contare su gruppi di lavoro aperti a tutti. “Serve un pensiero collettivo che parta da un'idea di sinistra – continua Marina Lazzarini, che ricorda il fine: “E' nostra intenzione – dice - proseguire verso la realizzazione di un contenitore che sia il più inclusivo possibile”. Alla campagna di adesione seguiranno incontri pubblici a tema (21 marzo, 11 aprile e 6 maggio) con i tre Segretari di Stato in quota al partito.



Guarda l'intervista ad Alessandro Bevitori, segretario SSD.