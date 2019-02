Consiglio: si apre la lunga giornata delle istanze

Ritirato il pdl di Dim sulla valorizzazione delle opposizioni

Dim ritira al quinto articolo il suo Progetto di Legge per la valorizzazione delle opposizioni. La maggioranza aveva bocciato i primi quattro senza presentare emendamenti. Le distanze, anche su questo tema, sono abissali.



“La democrazia fa paura” attacca Matteo Zeppa mentre Federico Pedini Amati ricorda le promesse non mantenute del programma di Governo, dalla Reggenza di Garanzia allo statuto delle opposizioni. Teodoro Lonfernini accusa la maggioranza di rigettare il pdl per puro spirito di contraddizione. E avverte: “vi riguarderà presto perché sarete all'opposizione”. “ Nessun timore” – gli risponde Mimma Zavoli – “credo nell'alternanza”. “ Vi abbiamo dato la presidenza di due commissioni di garanzia e allargato il CCR” – ricorda Matteo Ciacci mentre Roberto Giorgetti critica quella che definisce “un'impostazione sbagliata”. Per valorizzare l'opposizione – dice – si parte dal ruolo non dai posti negli organismi.



Si apre quindi il comma sulle istanze d'arengo. Sono numerose e c'è il rischio che non basti all'Aula l'intera giornata per esaminarle tutte. Si parte con la bocciatura della richiesta, avanzata dal giovane movimento Motus Liberi, di istituire una nuova materia scolastica curricolare denominata “Educazione Civica” . Governo e maggioranza ricordano la sperimentazione della materia “etica, cultura e società” in alternativa all'ora di religione. L'opposizione chiede invece di accoglierla, ricordando che l'istanza chiede altro. La seduta notturna si chiude quindi con il no dell'Aula mentre questa mattina si apre con la posizione unanime a favore del riconoscimento della lingua dei segni italiana. Il Consiglio approva.



MF