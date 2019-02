Testo unico: anche ingegneri, architetti e geometri avallano le modifiche alla normativa

L'Ordine degli ingegneri e architetti e il Collegio dei geometri sammarinesi si uniscono agli avvocati e notai nel commentare positivamente le modifiche al contestato Testo Unico. Le due organizzazioni hanno di fatto sottoscritto quanto già dichiarato due giorni fa da avvocati e notai nel cui comunicato si faceva riferimento al decreto delegato numero 24 del 31 gennaio: una misura in grado di mitigare i problemi che hanno causato la paralisi nel mercato immobiliare. Le novità sono l'introduzione della quota di superficie al 12% come "franchigia" a beneficio degli aventi diritto e una somma una tantum da pagare in tema di violazioni sugli accessori comuni. L'auspicio degli ordini è che si arrivi a una ratifica senza modifiche.



