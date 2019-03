Pdcs: no alla nuova rotatoria di Murata

Totale contrarietà ai lavori per la nuova rotatoria di Murata arriva dalla Dc che, con una nota, ricorda che già da molti anni questa opera non è più una priorità. Con i soldi impegnati, scrive la Dc, si sarebbero potuti fare altri interventi per rendere il traffico più sicuro. Ci stupiamo, si legge, di come questo intervento venga fatto con la totale indifferenza del Segretario al Territorio, impegnato in "miravolanti" sforzi per ridurre il traffico stradale con il progetto della monorotaia.