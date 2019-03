Ssd: al via la campagna di adesione 2019

Alle 20.00 al Podere Lesignano si apre la campagna di adesione e Sinistra Socialista Democratica con lo slogan “La cultura è l’unica arma”.



"Una occasione di confronto con la propria base e più in generale con tutta la cittadinanza - scrive in una nota Sinistra Socialista Democratica - e perciò nelle prossime settimane verranno organizzati numerosi incontri pubblici per approfondire i temi di maggiore interesse collettivo e di più stretta attualità".



Ssd intende riconfermarsi punto di riferimento dell’area riformista e democratica e in tal senso proseguirà l'azione tesa all’aggregazione e alla semplificazione, attraverso la definizione di una "proposta politica e culturale ragionevole, concreta e innovativa", per arginare la deriva populista, demagogica e qualunquista che "non può rappresentare la soluzione ai problemi della comunità sammarinese".