PSD: "San Marino Innovation, sarà la volta buona?"

All'indomani della presentazione del “decreto blockchain” di Segreteria Industria e San Marino Innovation, il PSD chiede al governo cautela e realismo: “importante orientare San Marino verso l'innovazione, ma spesso titoli altisonanti non hanno prodotto nulla di buono" – scrive e commenta: “A ad un anno e mezzo dalla nomina di Sergio Mottola al San Marino Innovation, gli unici effetti sono quelli di una sostituzione scientifica di tutti i collaboratori dell'ex parco Scientifico, la cancellazione di tutto il lavoro fatto per l'agenzia digitale, la proliferazione di dipendenti, con addirittura la presenza di due consiglieri di maggioranza".