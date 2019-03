SSD apre la campagna adesione 2019

Entusiasmo e partecipazione massiccia alla serata di avvio della Campagna di tesseramento 2019 per Sinistra Socialista Democratica. “Un partito giovane, ma sempre più organizzato e strutturato, a poco più di un anno dal Congresso fondativo – fa notare il segretario Alessandro Bevitori”. La campagna – segnala – si è aperta con il triplo delle adesioni nella sola prima serata, rispetto allo scorso anno, quando gli iscritti erano 207. SSD in festa, ma anche un momento di carattere culturale, guidato dal capogruppo SSD Giuseppe Maria Morganti, con riflessioni e letture legate alla figura di Gramsci e ispirate al filo conduttore, nel motto “La cultura è l'unica arma”.

Insieme a Marina Lazzarino lanciato un momento di sensibilizzazione voluto da SSD per la festa della donna dell'8 marzo e con Nancy Mabel Martinazzo, aderente SSD e Presidente della Commissione Parti Opportunità, ricordata la tavola rotonda “Nelle nostre scarpe” che si terrà, sempre per la festa della donna, il 7 marzo al Titano alle 18.