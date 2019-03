Aspettando l'8 marzo: Segreteria Sanità contro il pregiudizio sulle donne, "nemico da sradicare"

Alla vigilia dell'8 marzo, la Segreteria di Stato alla Sanità rinnova l’impegno a promuovere e difendere le donne, i lori diritti, la loro tutela, il loro lavoro, la partecipazione femminile in tutti i settori per garantire una società più equa, più accogliente, più solidale e più integrata. “Un nemico da sradicare - sottolinea il Segretario di Stato Franco Santi - è sempre rappresentato da quel pregiudizio, ormai anacronistico eppure ancora troppo diffuso nella collettività, che continua a considerare la donna in una posizione sociale più debole e vulnerabile rispetto all'uomo”. Diventa sempre più necessario, dunque, adottare nuove strategie, non necessariamente legislative: ai pregiudizi – rimarca la Segreteria - occorre infatti contrapporre la forza rivoluzionaria di una cultura saldamente legata al rispetto del ruolo delle donne e delle loro infinite potenzialità”.