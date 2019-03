Commissione Finanze: le vicende bancarie al centro dei lavori

Ieri la riunione della Commissione Finanze. I commissari di minoranza in Comma Comunicazioni hanno sollecitato il Segretario per le Finanze, Eva Guidi a riferire sulle novità emerse dall'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio di ieri, in particolare sulla nomina del nuovo Amministratore Delegato, sul piano industriale e sul programma di revisione dei costi.



"Non c'è stato alcun incontro informale, né ufficiale- lamenta il consigliere Alessandro Mancini, Ps, che stigmatizza l'assenza di informazioni- in Commissione Finanze non si parla più di Cassa e oggi ci troviamo ad avere informazioni a mezzo stampa, inutile dire che è inaccettabile Segretario”. Teodoro Lonfernini, Pdcs invece chiede chiarimenti sull'azione di sindacato che, secondo quanto appreso dai media, verrebbe mossa “solo nei confronti di una persona”, ovvero l'ex Dg Luca Simoni. Roberto Ciavatta invece chiede aggiornamenti sul commissariamento di Banca Cis e sul blocco dei pagamenti: “Vi siete confrontati con il commissario Bonfatti?- incalza - È vero che avrebbe svalutato in modo eccessivo l'istituto?.



Il Segretario per le Finanze Eva Guidi risponde ai commissari. Su Banca Cis spiega di non essere a conoscenza di alcuna svalutazione. “Il governo spera di avere un nuovo aggiornamento sulla banca- chiarisce- al momento sappiamo che si sta rilevando la situazione interna e che il commissario sta cercando di ammorbidire il blocco dei pagamenti per dare maggiore elasticità a imprese e risparmiatori”. Sui temi affrontati nell'assemblea dei soci di Cassa di risparmio fa sapere che il socio ha ritenuto di dotare la banca di un Amministratore delegato e di rinforzare la governance”. Assicura che ci sono presupposti per fare tagli alle spese: “Da parte dei dipendenti è stata data disponibilità della riduzione dei costi loro riferiti, idem per i vertici”. Sull'azione di sindacato spiega: “La decisione è stata presa sulla base del lavoro approfondito dei legali. Si è ritenuto di attivare procedure sul precedente direttore di Cassa”, anche perché, rispetto altri destinatari possibili, “i legali- prosegue Guidi- ci parlano di azioni di responsabilità che non possono essere più esercitate perché cadute in prescrizione”.



Si passa poi all'esame del Progetto di legge "Tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset Banca S.p.A." presentato dai gruppi di maggioranza Rf, Ssd, C10. Nel corso del dibattito, i commissari di opposizione annunciano emendamenti che intervengono sulle modalità di rimborso, ritenute “non dignitose” per i risparmiatori. Critiche vengono mosse anche per la stesura dell'articolato, ritenuta superficiale. Infine, da parte della maggioranza viene proposto di sospendere l'esame del Pdl per consentire il suo approfondimento ed esame in una prossima seduta dedicata entro marzo, per procedere poi al suo passaggio in Consiglio Grande e generale.