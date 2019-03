UDP: sette giorni di lavori per il Consiglio che eleggerà i Capitani Reggenti

Manca ancora l'ufficialità, ma una cosa è certa: quella di marzo sarà una sessione fiume. 7 giorni di lavori con qualche seduta notturna per il Consiglio che eleggerà i Capitani Reggenti. Si partirà, dopo il comma comunicazioni, dalle nomine. Spiccano quelle dei presidenti dell'Azienda dei Servizi e dei Lavori Pubblici. All'ordine del giorno anche le istanze d'arengo rimaste inevase dalla precedente seduta. Ben 13. 14, invece, i Decreti da ratificare.

Non sono escluse tensioni – visti i precedenti - sul comma sulla giustizia. Alla procedura di reclutamento di due giudici d'appello, seguirà la relazione del Magistrato Dirigente. Dovrebbero arrivare, in seconda lettura, le misure contro il finanziamento al terrorismo, la riforma della Consulta dei sammarinesi all'estero e le modifiche alla “Dichiarazione dei diritti dei Cittadini” in seguito alla legge sulle Unioni Civili. E' inoltre atteso il riferimento del Segretario agli Esteri sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.



MF