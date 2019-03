Consiglio: ufficializzato l'odg della sessione di marzo

Il Consiglio che eleggerà i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile/ 1° ottobre 2019 si riunirà per sette giorni a partire da martedì prossimo. Rinviate – su richiesta del Governo - le nomine dei Presidenti dell'Azienda Servizi e Lavori Pubblici. All'ordine del giorno 13 istanze d'arengo e 14 Decreti fra cui quello che istituisce l'Indicatore della Condizione Economica per l’Equità.

Giovedì si aprirà il comma sulla giustizia, con la procedura di reclutamento di due giudici d'appello e la relazione del Magistrato Dirigente. Tre i progetti di legge in seconda lettura: contro il finanziamento al terrorismo, la riforma della Consulta dei sammarinesi all'estero e le modifiche alla “Dichiarazione dei diritti dei Cittadini”. In prima lettura, invece, “Misure urgenti per l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti” e “Modifiche alla Legge Elettorale”, pdl presentato dall'opposizione e che verrà discusso, al più tardi, mercoledì 20 marzo. In chiusura di lavori il riferimento del Segretario agli Esteri sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea mentre la seduta pomeridiana di mercoledì 13 sarà interrotta nel pomeriggio per l'elezione dei Capitani Reggenti.



MF