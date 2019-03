Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza: udienza dei Capi di stato per la prima edizione

Il 15 marzo è stata istituita la Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza che, assieme alla Giornata Internazionale della Democrazia, cade a ridosso dell’insediamento dei Capitani Reggenti. Un momento di forte richiamo alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, per contribuire attivamente alla crescita del Paese nell’interesse della sua comunità.



Per inaugurare la prima edizione, la Reggenza ha coinvolto vari soggetti del territorio per ideare una settimana colma di appuntamenti dedicati al tema della cittadinanza declinati in vari aspetti.



Oltre a specifici incontri dedicati ai giovani cittadini sammarinesi che frequentano i nostri istituti scolastici, sono anche previste iniziative aperte alla cittadinanza



Per questo domenica prossima Mirco Tomassoni e Luca Santolini riceveranno a Palazzo Pubblico, per un’Udienza presso la Sala del Consiglio, i soggetti interessati

dall’iniziativa.