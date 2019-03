Toto Reggenza: i nomi dei candidati alla Suprema Magistratura

Nel consiglio di marzo, che si aprirà la prossima settimana, verranno nominati i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1°ottobre 2019. Verranno designati da SSD e Repubblica Futura.

Circolano già i nomi dei papabili. Il gruppo consiliare di Sinistra Socialista Democratica indicherà lunedì sera il proprio candidato. In corsa Angelo della Valle e il Presidente Michele Muratori, quest'ultimo dato per favorito. “Ricoprire la Suprema Magistratura sarebbe motivo di grande orgoglio – commenta – ma nulla è stato ancora deciso”. Muratori si dice comunque a disposizione del partito e spiega che le Reggenze in SSD sono nate in modo naturale, senza votazioni, né spaccature. Insomma, nessuno sgomita. Lunedì, quindi, verrà deciso nella più totale serenità. Anche in Repubblica Futura non ci sono frizioni. Circolano con insistenza i nomi di Lorenzo Lonfernini e Nicola Selva, già in lizza per precedenti reggenze. Per uno dei due sarà la volta buona. RF scioglierà le riserve nella riunione del gruppo consiliare, sede nella quale Selva valuterà se dare la propria disponibilità. “ Stiamo cercando di accordarci sui nomi fra i quali – ammette – c'è anche il mio”. Gli piacerebbe salire sullo scranno più alto della Repubblica e non lo nasconde, per un sammarinese è l'onore più grande, ma la decisione – precisa - sarà collegiale. Per tutti e quattro i candidati sarebbe la prima Reggenza.

Nel frattempo c'è chi non ha accantonato per il futuro l'idea di una Reggenza di Garanzia.

Civico 10 spinge per un tavolo che coinvolga le opposizioni sull'architettura istituzionale.



MF