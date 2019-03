Banche, Civico10 evidenzia importanti novità: "Stop ai costi di chiusura e possibilità di aprire c/c online"



Civico10 pone l'accento su importanti novità che arrivano a livello normativo e regolamentare nel comparto bancario. La prima - si legge in una nota - riguarda la possibilità per banche e società finanziarie di poter affittare gli immobili acquisiti dal recupero crediti, mantenendo tuttavia l’obiettivo della vendita degli stessi e adempiendo ad una richiesta più volte fatta dal settore; la seconda, il divieto per le banche di applicare spese di chiusura conto o penalità in caso di recesso da parte del cliente dal rapporto di conto corrente. Il movimento ricorda inoltre che la Legge Sviluppo permette di poter attivare conti online: un piccolo ma importante cambiamento - sottolinea Civico - verso la propensione all'innovazione del sistema bancario e segno di vicinanza ai bisogni delle persone.