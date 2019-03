Csu dal Governo per chiedere un tavolo di regia sulle banche

In un incontro specifico si parlerà invece del Cis.

Un tavolo di regia per affrontare le criticità del sistema bancario. Torna a proporlo, con forza, la Csu. Lo ha fatto questa mattina, guardando negli occhi il Governo, chiedendogli di farsi portavoce di una preoccupazione ormai diffusa. L'incontro era stato sollecitato con una lettera, il 26 febbraio. A distanza di tredici giorni e senza clamori, la Csu è quindi salita a Palazzo per incalzare nuovamente l'Esecutivo, presente al completo. Chiede un tavolo in primis politico, poi a cascata con tutti gli altri soggetti coinvolti, comprese – appunto – le parti sociali. “Non può farlo né il sindacato né la minoranza” – spiega il Segretario Generale della cdls Gianluca Montanari, che invita all'azione e alla responsabilità, per evitare che il problema si cristallizzi. A breve dovrebbe invece tenersi un incontro specifico sul Cis, sul famoso Decreto Salva Banche, sospeso dal Governo su richiesta della Csu. Anche in questo caso il sindacato non nasconde i propri timori, in assenza di notizie sull'andamento del commissariamento. “In quella banca abbiamo fondi pensione e vogliamo assolutamente tornarne in possesso”, spiega Montanari. Temi che verranno approfonditi, domani, nell'Attivo dei Quadri. C'è volontà di confronto da parte del Governo che ora valuterà in che modo attivare un tavolo operativo.



MF