La legittima difesa, per San Marino, non è all'ordine del giorno. Renzi: "Molto alto il livello di sicurezza"

Il tema legittima difesa, che tanto fa discutere l'Italia, sul Titano non è all'ordine del giorno. Dopo l'ok della Camera - ha votato sì anche il Movimento 5 Stelle ad eccezione di una fronda di 25 deputati - il testo torna “blindato” al Senato per la terza lettura definitiva. Il sì di Palazzo Madama dovrebbe arrivare entro fine mese. Tra le novità previste: la legittima difesa diventa sempre proporzionata, nonché non è punibile chi agisce per grave turbamento. Previsto il gratuito patrocinio e niente più obbligo di risarcimento. Norme più severe per la violazione di domicilio, il furto in abitazione, lo scippo e la rapina.

A San Marino, spiega il Segretario alla Giustizia, siamo a gradi di sicurezza talmente alti da escludere la necessità di aggiornare la legge.



Nel servizio l'intervista al Segretario Nicola Renzi