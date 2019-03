Lettere credenziali: ecco i 4 nuovi ambasciatori accreditati in Repubblica

Gli ambasciatori sono della Repubblica Federale di Germania, Malesia, Repubblica di Lettonia e Georgia. Il segretario Renzi ha presentato ai Capitani Reggenti anche il Console Onorario della Repubblica a Plovdiv

Il via lo dà la Repubblica Federale di Germania, con l'Ambasciatore Viktor Elbling. “Una nomina che - ha detto il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi, che ha presentato l'ambasciatore – concorrerà a rilanciare le già ottime relazioni esistenti favorendo una collaborazione che in oltre quarant'anni, si è progressivamente ampliata e qualificata”.

Dalla Germania arriva il pieno appoggio al percorso di avvicinamento all'Unione Europea

È sull'ambito culturale che si è soffermato Renzi nell'accogliere l'Ambasciatore designato dalla Malesia Datò Abdul Malik Melvin Castelino bin Anthony: “Siamo sempre ben lieti di patrocinare e collaborare con le Ambasciate di paesi accreditati di eventi e progetti – ha evidenziato - con la finalità di valorizzare le rispettive eccellenze culturali e storiche”.



E si sono ribaditi i progressi positivi degli incontri tecnici per giungere al negoziato sull'Accordo di Associazione europea, durante la presentazione delle lettere dell'ambasciatore lettone Solvita Āboltiņa. “Riteniamo che una più stretta associazione con San Marino sia nell'interesse reciproco – ha annunciato l'ambasciatore – siamo orgogliosi che i negoziati siano stati avviati durante la presidenza lettone del Consiglio dell'Ue”.



Infine la Georgia. “Durante il mio mandato – ha spiegato l'ambasciatore Karlo Sikharulidze – farò quanto in mio potere per ampliare e rafforzare la buona amicizia e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.



Un ultimo momento importante è stato il giuramento del Console di San Marino a Plovdiv, Elena Stefanova Georgieva, nominata dal Congresso di Stato Console onorario con giurisdizione sull'intero territorio della Bulgaria.



Silvia Sacchi