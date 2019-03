Reggenza: SSD indica Michele Muratori mentre RF Nicola Selva. Domani l'elezione

Sta per aprirsi la sessione di marzo del Consiglio, quella che eleggerà - domani pomeriggio - i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile/ 1° ottobre 2019. SSD e RF hanno sciolto le riserve indicando rispettivamente Michele Muratori e Nicola Selva. Per entrambi è la prima Reggenza. Tornando ai lavori, sarà una sessione fiume: sette giorni per esaminare 13 istanze d'arengo e 14 Decreti. Giovedì potrebbero scoppiare scintille sul comma sulla giustizia, che vedrà la procedura di reclutamento di due giudici d'appello e – soprattutto - la relazione del Magistrato Dirigente sullo Stato della Giustizia dal 2015 al 2017. Solo qualche settimana fa si consumava il duro scontro in Aula fra maggioranza ed opposizione sui poteri attribuiti al dirigente del tribunale Guzzetta. Tornando all'ordine del giorno: tra i pdl in seconda lettura troviamo l'introduzione di misure contro il finanziamento al terrorismo, la riforma della Consulta dei sammarinesi all'estero e le modifiche alla “Dichiarazione dei diritti dei Cittadini” in seguito all'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. In prima lettura, invece, l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti e le Modifiche alla Legge Elettorale, pdl presentato dall'opposizione e che verrà discusso, al più tardi, mercoledì 20 marzo. In chiusura di lavori è previsto il riferimento del Segretario agli Esteri sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.



MF