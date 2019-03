Reggenza: Nicola Selva e Michele Muratori eletti per il prossimo semestre

Le schede dei neo-reggenti

Nicola Selva e Michele Muratori sono i Capitani Reggenti eletti per il prossimo semestre. Poco fa da Palazzo l'annuncio del Segretario agli Affari Interni.



Per Repubblica Futura salirà alla Suprema Magistratura Nicola Selva. Nato il 4 luglio del 1962, è coniugato e padre di tre figlie. Conseguito il diploma Tecnico Industriale, oggi lavora presso la Tim San Marino SpA. La sua esperienza politica inizia negli anni ’90, quando aderisce al Pdcs, di cui è stato segretario di sezione e segretario particolare nella Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Entra in Consiglio nelle fila Dc nel 2006. Nel 2012 viene eletto come consigliere dell’Unione per la Repubblica. 4 anni dopo è tra i fondatori di Repubblica Futura di cui ricopre l’incarico di Coordinatore. Fa parte della Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio e del Consiglio dei XII. Appassionato di sport, ha fatto parte della Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Tra i suoi ricordi più belli, la partecipazione alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Della stessa Federazione ha ricoperto dal '96 fino al 2000 l’incarico di Direttore Tecnico.



Passione e impegno nello sport anche per l'esponente di SSD Michele Muratori. 36 anni, una laurea in scienze della formazione, attualmente lavora come educatore al Libeccio, struttura che accoglie persone con difficoltà psico-sociali. Inizia a fare politica attiva nel 2005, nel PSD, diventandone coordinatore del giovanile. Fuoriuscito nel 2016, contribuisce a creare Sinistra Socialista Democratica, di cui viene eletto presidente nel primo congresso di fondazione. Consigliere dal 2014, è attualmente sindaco di governo, membro del consiglio dei 12 e della commissione giustizia. E' fidanzato e padre da due anni di due gemelli. Nel tempo libero gioca a tennis a livello amatoriale ma in passato ha praticato anche nuoto ed atletica. Poi si è dedicato al calcio, sul campo e fuori. Oltre a giocare, ha allenato il settore giovanile di base. E' stato anche vice allenatore della prima squadra del Tre Fiori e in seguito dirigente. Altra passione è la musica: ha fatto per più di dieci anni il dj e per 12 anni lo sbandieratore della federazione balestrieri.

Per lui e Selva è la prima Reggenza.



L'annuncio del Segretario agli Affari Interni