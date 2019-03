Tensioni in casa DC: Mussoni si dimette dalla Direzione, Lonfernini in Aula si dissocia da una nomina del suo partito

Il Consiglio della Reggenza riparte da sostituzioni e nomine. Ma quando la Dc indica come suo membro Umberto Rapetto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si alza forte la protesta di Teodoro Lonfernini. La sua voce è ben udibile, nonostante i microfoni chiusi. “Non sono più disposto a votare chi non conosco”, attacca. Si dissocia completamente, si dice contrario oltre che non informato. Ne fa questione politica e anticipa che la porterà nel partito. “Questi metodi – ci spiega – non hanno nulla di diverso dal passato”. Tira aria di burrasca in Via delle Scalette. Fresca la notizia delle dimissioni di Francesco Mussoni dalla direzione del partito.



MF