Reggenza: Houlin Zhao ricevuto in udienza a Palazzo Pubblico

“La più antica Agenzia ONU al Mondo, e la più antica Repubblica al Mondo, sono unite da eccellenti relazioni”. Lo ha detto il Segretario Generale dell'UIT, nel corso dell'udienza di fronte ai Capi di Stato, questa mattina, a Palazzo Pubblico. Houlin Zhao è stato insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. “Questa onorificenza – ha dichiarato – è un tributo al ruolo che l'UIT ha svolto nel plasmare i progressi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per quasi 154 anni”. Il Titano ha aderito all'organizzazione 25 anni fa. Ricordati, allora, da Zhao – la cui visita è stata resa possibile grazie anche ai buoni uffici dell'Ambasciata di San Marino a Ginevra -, i progressi compiuti in questi ultimi tempi dalla Repubblica: dal cablaggio in fibra ottica, al decreto delegato sulla tecnologia blockchain; fino alla normativa per le imprese ad alta tecnologia. Presenti, tra gli altri, all'udienza, il Segretario di Stato Zafferani, l'Ambasciatore d'Italia Cerboni e i vertici della San Marino RTV. Nell'introdurre alla Reggenza l'ospite illustre, il Segretario di Stato Renzi ha ricordato il buon esito dei colloqui di ieri a Palazzo Begni, nel corso dei quali si è parlato anche del delicato negoziato in corso fra il Titano e l'Italia per l'assegnazione delle frequenze televisive. Dai Capitani Reggenti l'auspicio che la collaborazione tra la Repubblica e l'UIT possa portare ad “ulteriori importanti traguardi comuni”.