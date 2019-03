Civico10 sull'Iss: "Prevenzione, comunicazione e formazione, le linee guida principali delle politiche socio-sanitarie del futuro"

Civico10 mette l'accento sui traguardi raggiunti dall'Iss ripercorrendo le tappe di due anni di gestione della sanità pubblica. “L’impegno nel procedere ad interventi strutturali per migliorare le potenzialità dell’organizzazione dell’Istituto – ricordano - ha portato negli ultimi mesi a concretizzare molteplici azioni sia in termini di rafforzamento delle risorse umane che di sviluppo e rilancio. Positive – aggiungono - anche le importanti novità in ambito formativo. Un ulteriore importante momento di innovazione sarà rappresentato, confidiamo a breve, - conclude Civico10 – dal nuovo Atto Organizzativo dell’ISS che dovrà tenere conto dei mutati bisogni della popolazione”.