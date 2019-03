Consiglio dei XII: si conclude il commissariamento della Fondazione Banca Centrale

Nella seduta di ieri il Consiglio dei XII ha deliberato la conclusione del commissariamento della Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino, disposto il 31 ottobre 2017.



La prospettiva che attende ora la fondazione è quella di una liquidazione volontaria, come deliberato in Assemblea dei Soci di Banca Centrale. L’Avv. Patrizia Bellavista, sino ad oggi membro del Collegio di Commissari Straordinari della fondazione, è stata scelta da BCSM come liquidatore, unitamente al Dott. Alessandro Bianchini e al Rag.Orsolina Muccioli.



Tutto l'iter di commissariamento, comunica la Segreteria Istituzionale, è stato approvato unanimemente dal Consiglio dei XII al fine non solo di assicurare il corretto espletamento dell’attività dell’ente ma anche a tutela e a garanzia dell’istituzione Banca Centrale proprietaria della Fondazione nonché a salvaguardia dell’immagine reputazionale della stessa e delle istituzioni.