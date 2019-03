San Marino - Russia: il Ministro degli Esteri Lavrov sul Titano il 21 marzo



Grande attesa per la visita a San Marino del Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in programma il 21 marzo, accompagnato da una qualificata delegazione di alti funzionari del Paese transcontinentale. E' la prima volta che il responsabile della politica estera della Federazione Russa compie una visita ufficiale sul Titano. Lavrov si intratterrà a colloquio con il Segretario agli Esteri, Renzi. Dopodiché sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini. L’occasione – riporta una nota di Palazzo Begni - consentirà un confronto aperto sugli aspetti salienti del rapporto bilaterale e di un’amicizia diplomatica che proprio l’anno scorso ha celebrato ufficialmente il quarto di secolo. Saranno inoltre approfondite le problematiche e le sintonie che accomunano i due Paesi nei principali forum multilaterali.