Pensioni: primo confronto al Begni

Dalle 9 al tavolo del Governo ci sono le organizzazioni sindacali, già critiche sulla riforma previdenziale annunciata dal Segretario Santi.

Sotto la lente l'innalzamento dell'età pensionabile; la variazione del sistema di calcolo degli assegni previdenziali; la revisione delle aliquote contributive. Ma i sindacati hanno puntato il dito anche sulla data fissata dall'esecutivo per l'entrata in vigore della riforma: entro l'estate,



Al tavolo siederanno poi le associazioni di categoria per un primo confronto sulle linee guida di quella che, parere unanime, è comunque una riforma non più rinviabile.