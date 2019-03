Scuola: c'è l'accordo con il sindacato

Nella scuola sammarinese sembra tornare la pace. Firmato un protocollo di intesa tra il Segretario di Stato per l’Istruzione Marco Podeschi e le Federazioni Pubblico Impiego di Csu e Usl. Deciso di attivare un confronto permanente attraverso la creazione di gruppi di lavoro per ogni ordine di scuola, compresi i Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia. In attesa del completamento delle attività del protocollo per la Scuola Media e la Scuola Secondaria Superiore, si è concordato che l’orario settimanale destinato all’insegnamento sia soddisfatto svolgendo 18 moduli di docenza. Resta confermata l’effettuazione di un’ora settimanale da utilizzare per attività didattiche e sostituzioni, calendarizzata in accordo con le Direzioni, in funzione di eventuali esigenze di servizio.



Sentiamo il Segretario alla Pubblica istruzione Marco Podeschi