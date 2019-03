Consiglio: chiuso il dibattito sulla legge elettorale

Giuseppe Morganti chiude il dibattito sulle modifiche alla legge elettorale riaffermando quello che è il pensiero della maggioranza: quella vigente è la migliore possibile perché permette ai cittadini di decidere da quale governo essere governati. “Unisce i principi fondamentali della sinistra garantendo ciò che sistemi proporzionali puri non sono mai riusciti: l'alternanza democratica”. Il capogruppo di SSD non vuole tornare indietro rispetto ad una valutazione fatta negli anni 2000 sull'onda di una proposta di legge di iniziativa popolare. Un tentativo per evitare la celebrazione del referendum verrà però fatto.

La maggioranza ha aperto ad un tavolo istituzionale in cerca di un accordo politico. Tra le controproposte, la possibilità di aggregarsi anche dopo il primo turno tornando però al vaglio popolare. Nonostante l'auspicio di un accordo, appare complicato trovare un'intesa. “Non riesco a capire – afferma Pasquale Valentini – come, in nome delle tifoserie, si possa non riconoscere le distorsioni di una legge che per la prima volta ha visto mettere in atto il meccanismo del ballottaggio”. Torna quindi sui numeri della coalizione di Governo, il passaggio dai 20 seggi del primo turno a 22 in più dopo il secondo. “Non stiamo eleggendo il sindaco ma il parlamento”, ricordando che le corti italiane lo hanno vietato giudicandolo contro il sistema democratico. “La domanda deve essere come facciamo a correggere le distorsioni. La forza eletta è chiamata a governare a nome di tutti”. A maggio verrà celebrato il referendum. C'è la possibilità di evitarlo, approvando la legge. Invita quindi la maggioranza a non trincerarsi senza ascoltare.



L'Aula passa quindi all'esame del pdl in prima lettura “Misure urgenti per l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti”.

Si estendono sgravi contributivi anche per le imprese che durante l'anno assumono studenti dai 16 ai 25 anni, da svolgersi nei giorni festivi e prefestivi, esclusivamente per svolgere mansioni correlate all'indirizzo scolastico o Corso di formazione professionale frequentato.



MF