Legge elettorale: i promotori spiegano il referendum

a Murata la prima uscita pubblica dopo il via libera dei Garanti

Dopo aver raccolto oltre mille firme per la proposta, il comitato promotore del referendum che chiede la modifica della legge elettorale, ha spiegato ieri sera cosa comporta. E' solo il primo di una serie di appuntamenti che i promotori hanno messo in campo per rispondere a domande e di chiarire dubbi e perplessità su di un quesito che - dicono - non stravolge la legge ma cerca di migliorarla correggendone le storture mantenendo inalterate certe peculiarità: come, ad esempio, la norma antiribaltone o la possibilità di svolgere comunque il ballottaggio "qualora non si giunga ad un apparentamento tra le coalizioni o le liste che si presenteranno alle elezioni".



Si attende ora la comunicazione, da Palazzo, della data di svolgimento del voto referendario. Comunque non oltre maggio, vista la concomitanza del rinnovo delle amministrazioni locali.